عيد الأضحى ينعش فنادق الغردقة.. والإشغالات تصل إلى أعلى مستوى

شهدت شواطئ الغردقة توافد عدد كبير من المصطافين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة شواطئ العائلات، والتي فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحًا.

نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وقال سامح جمعة الخبير السياحي، إن فنادق الغردقة استقبلت الآلاف من النزلاء السياحة الداخلية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الذي شهد أكبر معدلات وصول منذ مطلع الصيف الجاري، وارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى لها وتصل إلى كامل الطاقة الاستيعابية، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد.

احتفالات عيد الأضحى

وأضاف مصطفى نصار، مدير أحد الفنادق السياحية، أن فنادق الغردقة قد احتفلت بعيد الأضحى المبارك من خلال برنامج خاص شمل مهرجانات على الشواطئ وبرامج متنوعة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة، بمشاركة الآلاف.

وأشار إلى أن فنادق الغردقة حرصت على الاحتفال بالعيد بمشاركة آلاف السائحين الذين يصلون يوميًا عبر عشرات الرحلات الجوية من مطارات أوروبا، وذلك تزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.