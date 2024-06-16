شواطئ الغردقة كاملة العدد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

توافد عدد كبير من المصطافين على شواطئ الغردقة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وشهدت شواطئ العائلات إقبالا كبيراز

إقبال على الشواطئ العامة

وذكر أشرف فؤاد، مدير شواطئ العائلات بالغردقة، لـ«الوطن»، أن شواطئ العائلات استقبلت اليوم آلاف المصطافين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى تخصيص سيارة إسعاف لكل شاطئ، وكذلك عددا من المنقذين لتأمين المصطافين طوال أيام عيد الاضحى المبارك.

وأشار «فؤاد» إلى تأمين الشواطئ بكاميرات مراقبة ومشرفين على الشواطئ لمتابعة المصطافين على الشواطئ العامة في الغردقة.

رفع درجة الاستعداد في عيد الأضحى

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى في عيد الأضحى، لتأمين المساجد والشواطئ.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بـ90 سيارة إسعاف وسيارة تدخل سريع لتأمين احتفالات العيد، وتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومواجهة أي حالات طارئة.