3 طرق للحجز في فنادق الغردقة خلال إجازة عيد الأضحى

تشهد فنادق الغردقة انتعاشة سياحيه في عيد الأضحى، تزامنا مع موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث تتلقى الفنادق عددا كبيرا من الحجوزات لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك علي شواطئ الغردقة.

الحجز بفنادق الغردقة

وكشف مصطفي نصار، مدير فندق سياحي بالغردقة، أن هناك 3 طرق للحجز بفنادق الغردقة، وهي الحجز عن طريق الفندق مباشرةً أو الحجز عن طريق إحدى شركات السياحة المعتمدة، وثالثا الطرق الحجز عن طريق موقع بوكينج، محذرا من التعامل مع شركات السياحة الوهمية.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحجز عن طريق الفندق، تكون الأسعار بالغرفة وليس بالفرد، لكن الحجز عن طريق شركات السياحة يكون بسعر الفرد طوال مدة الإقامة.

موعد للوصول والمغادرة

وأوضح أن موعد التسكين بالفنادق يبدأ من الساعة الواحدة مساء في يوم الوصول، بينما موعد المغادرة للغرف يكون الساعة الثانية عشر ظهرا، وهو آخر موعد لتسليم الغرفة، وبالنسبة للأطفال يكون الطفل الأول تحت 12 عاما والطفل الثاني تحت 6 سنوات بالمجان.

فنادق الغردقة

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة في عيد الأضحى، إذ تلقت عددا كبير من الحجوزات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتعلن عدد من الفنادق أنها كاملة العدد وتكسر نسبة الاشغالات حاجز 100%.