«الداخلية» توزع الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى

شارك رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى، في العديد من الشوارع والميادين، وجرى تقديم التهنئة لهم وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة، والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين بمختلف المناسبات.