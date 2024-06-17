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ممشى أهل مصر يجذب المواطنين في عيد الأضحى.. «فسحة على قد الإيد»

كتب:

منى صلاح
01:55 م | الإثنين 17 يونيو 2024
تذكرة ممشى أهل مصر

تذكرة ممشى أهل مصر

قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من ممشى أهل مصر، إنَّ الممشى فتح أبوابه أمام الجمهور في الـ9 صباحاً، ومن المتوقع زيادة الإقبال مع انكسار حدة الشمس، حتى الثانية عشرة منتصف الليل وعلى مدار أيام العيد الأربعة.

قضاء عطلة عيد الأضحى

وتابعت خلال تغطيتها الحية من الممشى للقناة: «الكثير من الأسر المصرية تقضي جانباً من عطلة العيد داخل المنازل والبقية للترفيه الخارجي بالمتنزهات وغيرها، ليتوافدوا على الأماكن الجاذبة لقضاء يومهم، مثل ممشى أهل مصر وهو المكان المخصص للنزهات الأسرية بامتياز».

سعر تذكرة ممشى «أهل مصر» 20 جنيهاً

وأوضحت أنَّ تذكرة الدخول إلى ممشى «أهل مصر» لا يتجاوز سعرها 20 جنيهًا، قائلة: «فسحة ونزهة على قد الإيد.. بأقل مبلغ ممكنه وبأبسط التكاليف يمكن للمواطن التنزه والاستمتاع بكافة الخدمات، وهناك 9 مراسي نيلية من خلالها يمكن ركوب المراكب النيلية في جولات طويلة أحدها يذهب حتى القناطر الخيرية».

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