محافظ شمال سيناء: استمرار عمل المجازر حتى رابع أيام عيد الأضحى

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار فتح المجازر على مستوى المحافظة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين مجانًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

المجازر مفتوحة حتى رابع يوم العيد

وأكدت الدكتورة عبير حجاب، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أنّ المجازر مستمرة في فتح أبوابها أمام المواطنين لذبح الأضاحي حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت حجاب إلى توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح والكشف على الأضاحي قبل الذبح، بجانب توفير جهاز سونار في مديرية الطب البيطري بالعريش للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، إذ إنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، وذلك مقابل أجر رمزي.

توفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة

ولفتت إلى توفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة من أدوات النظافة وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، مشيرة إلى أنه جرى التنسيق بين مديرية الطب البيطري والشرطة لتأمين أعمال المجازر.

وأعلنت ذبح 467 رأس ماشية في المجازر ونقاط الذبح، من بينها 62 رأس ماشية يوم الجمعة الماضي «42 بقرة- 8 عجول- 12 غنما»، و365 رأس ماشية في أول أيام العيد «92 بقرة- جاموستين- 100 غنم- 170 ماعزًا- جمل»، و60 رأس ماشية في ثاني أيام العيد «40 بقرة- 5 أغنام- 15 ماعزًا».