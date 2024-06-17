إقبال كبير على الحدائق في ثاني أيام عيد الأضحى بالقليوبية

قال مراسل القناة الأولى، أحمد الحسيني، إنَّ حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية، تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن حديقة لؤلؤة الشرق، والتي تم رفع كفاءتها خلال الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرًا في عيد الأضحى.

وتابع «الحسيني»، خلال تقديمه تقرير متلفز ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنَّ الحديقة مقامة على مساحة 13 فدانًا، وإجمالي مساحة حدائق القناطر الخيرية تصل إلى أكثر من 70 فدانًا، وعددها 10 حدائق.

وعن الاستعدادات لاستقبال المواطنين بالحدائق خلال عيد الأضحى المبارك، قالت المهندسة إيمان نصرت، وكيل إدارة ري قناطر الخيرية، في تصريحاتها للبرنامج: «جرى تجديد وترميم وصيانة المرافق، وقص النجيلة، وتطهير المجاري المائية».