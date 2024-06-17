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كاتب صحفي: حسن التنظيم أهم مميزات موسم الحج الحالي

كتب:

منى صلاح
02:23 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الكاتب الصحفي- جمال رائف

الكاتب الصحفي- جمال رائف

أبرزت شاشة «إكسترا نيوز» أحد الأخبار المنشورة بعدد جريدة الوطن الصادر اليوم، بعنوان: «السيسي يشيد بحسن تنظيم السعودية لمناسك الحج»، والذي تناول أهم مميزات الموسم.

وعن التنظيم والإجراءات، قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنَّ السعودية حشدت كل إمكانياتها لإنجاح الموسم الحالي، مشيداً بجهود المملكة قائلا: «موسم حج رائع هذا العام».

وتابع الكاتب الصحفي، خلال حواره على شاشة «إكسترا نيوز»: «بالفعل بحاجة إلى هذه الأجواء الروحانية في هذا التوقيت للدعاء لدولتنا الحبيبة».

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