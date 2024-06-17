رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول

كتب:

أحمد خالد
02:20 م | الإثنين 17 يونيو 2024
علي معلول لاعب الأهلي

علي معلول لاعب الأهلي

علم «الوطن سبورت» من مصدر داخل القلعة الحمراء إن إدارة الأهلي لم تقدم عرضا رسميا لنادي الرجاء المغربي من أجل الحصول على خدمات يوسف بلعمري، الذي ينتهي عقده في موسم 2026، حيث تترقب موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر على إتمام الصفقة.

وتسعى إدارة الأهلي  لضم لاعب جديد بمركز الظهير الأيسر وذلك لتعويض التونسي علي معلول الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خاصة بعد إصابته في وتر أكيليس.

وكان يوسف بلعمري كان قد انتقل إلى الرجاء الرياضي في صفقة انتقال قادمًا من الفتح الرباطي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

 رد من الأهلي على مفاوضات يوسف بلعمري

اقرأ المزيد:

قرار عاجل في الأهلي يحسم صفقة زين الدين بلعيد.. «التوقيع بعد العيد»

عاجل.. الأهلي يجهز 72 مليون جنيه بسبب إمام عاشور

عاجل.. فرمان كولر يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

لجنة تخطيط الأهلي تطلب من كولر مشاركة اللاعب الأجنبي.. عاجل
بقلم أحمد خالد