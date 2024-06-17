عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول

علم «الوطن سبورت» من مصدر داخل القلعة الحمراء إن إدارة الأهلي لم تقدم عرضا رسميا لنادي الرجاء المغربي من أجل الحصول على خدمات يوسف بلعمري، الذي ينتهي عقده في موسم 2026، حيث تترقب موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر على إتمام الصفقة.

وتسعى إدارة الأهلي لضم لاعب جديد بمركز الظهير الأيسر وذلك لتعويض التونسي علي معلول الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خاصة بعد إصابته في وتر أكيليس.

وكان يوسف بلعمري كان قد انتقل إلى الرجاء الرياضي في صفقة انتقال قادمًا من الفتح الرباطي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

رد من الأهلي على مفاوضات يوسف بلعمري