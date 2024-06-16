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عاجل.. فرمان كولر يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

كتب:

شادي ممدوح
10:41 ص | الأحد 16 يونيو 2024
كولر

كولر

كشف الإعلامي سيف زاهر، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر رحيل 4 أسماء قوية عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقال سيف زاهر، خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم: «كولر استقر على خروج 4 لاعبين، ولسه الأهلي مقررش هل هيخرجوا بيع أو إعارة، لكن الأسماء قوية جدا في كل خطوط الملعب الدفاع في المنتصف وفي تحت المهاجمين ممكن يكون فيه 3 لاعبين وفي خط الهجوم ممكن واحد».

وتابع: «من المؤكد بأن هناك أكثر من 8 لاعبين سيرحلون عن النادي الأهلي سواء عن طريق البيع أو الإعارة».

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