قرار عاجل في الأهلي يحسم صفقة زين الدين بلعيد.. «التوقيع بعد العيد»

شهدت الساعات الأخيرة الماضية تطورات جديدة داخل أروقة القلعة الحمراء بشأن الصفقة الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة.

وبحسب ما كشفه مصدر داخل النادي الأهلي، فإنّ الساعات الماضية شهدت تحركًا جديدًا من مسؤولي لجنة التعاقدات بالأهلي بتقديم عرضٍ مادي جديد لحسم الصفقة بعدما شهدت الفترة الماضية وجود نية من اللاعب لرفض عرض الأهلي، والانضمام إلى أحد فرق الدوري البلجيكي.

وأوضح المصدر، أنّ النادي الأهلي تقدم بعرض مادي لنادي اتحاد العاصمة الجزائري يصل إلى مليون دولار بجانب بعض المكافآت المالية من تتويج اللاعب بالبطولات مع الفريق.

وأضاف أنّ الأهلي رفع عرضه المادي أيضًا بشأن راتب زين الدين بلعيد إذ رصد النادي راتبًا 500 ألف دولار بالموسم للاعب قبل أن يقرر زيادته إلى 600 ألف دولار بالموسم الواحد.

وشدد المصدر، على أنّ الأهلي قرر التقدم بعرضٍ رسميٍّ جديد لنادي اتحاد العاصمة ولوكيل اللاعب، يقرب زين الدين بلعيد من التوقيع بشكل رسمي مع النادي الأهلي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وينوي مسؤولو النادي الأهلي ضم مدافع محلي جديد بجانب صفقة زين الدين بلعيد برغبة من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بسبب اقتراب رحيل محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق.