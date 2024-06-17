نشاط مكثف لمنع التعدي على الأراضي الزراعية في إجازة العيد.. إزالات فورية

تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أداء عمل القطاعات والإدارات والمعامل الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وكلفالقيادات بالتواجد في المحافظات لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية، لحمايتها، واتخاذ اللازم وإزالة المخالفات في المهد بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وتنفيذا للتوجيهات، أجرى أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة جولة اليوم في محافظة بني سويف لمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية من التعديات، وتفقد زراعات القطن والذرة وفول الصويا والتقى المزارعين للعمل على حل مشاكلهم، وأكد أن الحالة العامة ممتازة ولا يوجد أي إصابات حشرية أو مرضية، وأشرف على إزالة بعض التعديات.

تنفيذ عمليات الإزالة الفورية

وفي سياق متصل زار المهندس حسام راشد مدير عام حماية الأراضي محافظة المنوفية والتقى المهندس محمد التركاوي مدير مديرية الزراعة لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضي في المحافظة.

وقال راشد إن مسؤولي ومهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي انتشروا في معظم محافظات الجمهورية تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة لمنع التعديات ورصدها في مهدها وتنفيذ عمليات الإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالإدارة المركزية تعمل على مدار الساعة لرصد أي حالة تعدٍ في مهدها، بالتنسيق والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات.