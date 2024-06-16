«الزراعة»: المجازر استقبلت 10 آلاف أضحية في أول أيام العيد

أجرى الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية زيارة للمجزر الرئيس في البساتين بمحافظة القاهرة، وتفقد عنابر الذبح.

رافقه في الزيارة الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، وكذلك المسئولون عن المجزر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لهيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك، والمتابعة والزيارات الميدانية ومعدلات الأداء والتواصل والتلاحم مع المواطنين لذبح الأضاحي بالأساليب الصحية والبيطرية والبيئية من خلال المجازر العمومية، والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين في الحدائق التابعة للوزارة.

10 آلاف أضحية

وأوضح «شاهين» أن المجازر استقبلت اليوم حوالى 10 آلاف أضحية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتًا إلى أن المجازر تقدم هذه الخدمة مجانًا للمواطنين للحفاظ على البيئة.

وتفقد رئيس هيئة الخدمات البيطرية حديقة الأسماك بالزمالك للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للزائرين حتى يستمتعوا باجازة العيد حيث التقى ببعض المتواجدين في الحديقة واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم ووجه بتيسير كافة الامكانيات للزائرين والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور

رئيس هيئة الخدمات البيطرية توجه الى مقر الهيئة لمتابعة سير العمل على مستوى الجمهورية في الحدائق التابعة للوزارة والمجازر وكذلك حملات التفتيش مع السادة مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات.