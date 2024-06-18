سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في البنوك.. اعرف التحديث الأخير

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في البنوك المصرية المختلفة، وبالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الأمريكية في بنك القاهرة 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

توضح «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث موضح عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة الثلاثاء، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.