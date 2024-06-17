سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 17-6-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية، حيث سجل 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بينما سجل سعر الدولار اليوم 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في بنك مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.