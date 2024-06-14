سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا عند مستوى 47.66 جنيه للشراء، و47.76 للبيع، في بنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك، عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.