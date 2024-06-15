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سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد سيف
08:08 ص | السبت 15 يونيو 2024
سعر الدولار اليوم.. تعبيرية

سعر الدولار اليوم.. تعبيرية

أعلن البنك الأهلي المصري عن تحديث في سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، إذ بلغ نحو 47.78 جنيه للبيع، و47.69 جنيه للشراء وفق المعلن على المنصة الرسمية الصادرة عن البنك الأهلي بالإنترنت.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

«الوطن» تنشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لسعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري، 47.67 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2024 في بنك مصر، 47.71 جنيه للبيع، و47.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية فسجل 47.78 جنيه للبيع، و47.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجّل سعر الدولار اليوم ، 47.75 جنيه للبيع، و47.67 جنيه للشراء.

وتشهد أسعار الصرف حالة من الاستقرار داخل البنوك، وتوفر البنوك سيولة نقدية من للأفراد والشركات التي تستورد السلع والبضائع.

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