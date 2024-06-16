آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الأحد 16-6-2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 16-6-2024 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأمريكية في بنك القاهرة 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث موضح عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأحد، 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.