مواعيد عرض أفلام عيد الأضحى في سينما الشعب.. التذكرة بـ40 جنيها

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مواعيد حفلات سينما الشعب، والتي تقدم 4 أفلام جديدة خلال عيد الأضحى المبارك، في 20 موقعًا ثقافيًا في 18 محافظة، بسعر 40 جنيهًا للتذكرة.

تتضمن الأفلام «ولاد رزق 3: القاضية» و«أهل الكهف» و«عصابة الماكس» و«اللعب مع العيال».

مواعيد عرض أفلام عيد الأضحى

وقالت قصور الثقافة إن الحفلات بجميع المواقع ابتداءً من 10 صباحًا، ثم حفلة 12 ظهرًا وحفل 2.15 بعد الظهر، وحفلة 4.30 عصرًا وحفلة 7 مساء، وحفلة 9.15 مساءً، وحفلة 11.30 مساء وحفلة 2 صباحًا.

أفلام عيد الأضحى

وفيلم «ولاد رزق 3: القاضية» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

أما فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

وفيلم «عصابة الماكس» بطولة أحمد فهمي وروبي وأوس أوس ولبلبة وتأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي وإخراج حسام سليمان.

وفيلم «اللعب مع العيال» بطولة عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام وباسم سمرة وأسماء جلال و تأليف وإخراج شريف عرفة