أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 18-6-2024

يحتفل المصريون اليوم بثالث أيام عيد الأضحى، وتزامنا مع ذلك استقرت أسعار الدواجن بعد التراجع بشكل ملموس نتيجة قلة الطلب، وانخفاض السعر في المزارع.

وعقب انخفاضها خلال الأيام القليلة الماضية استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18-6-2024، نظرا لزيادة المعروض في الأسواق، وفق بيانات شعبة الدواجن.

أسعار الفراخ الحمراء

وسجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 95 جنيها، وتباع للمستهلك بين 100 جنيه و110 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارًا نحو 88 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

بينما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء، 85 جنيهًا على أرض المزرعة.