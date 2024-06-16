«غرفة القاهرة التجارية» تتوقع انخفاض أسعار الدواجن البيضاء قريبا

توقع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن تشهد الأيام المقبلة تراجعا كبيرا في أسعار الدواجن البيضاء، لزيادة الطلب على اللحوم الحمراء.

وتشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية نوعا من الاستقرار النسبي، إذ سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 89 جنيها للمستهلك في الأسواق، بينما تبلغ نحو 80 جنيها تسليم أرض المزرعة، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم نحو 89 جنيها للمستهلك، بينما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم نحو 115 جنيها للمستهلك في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو صدور الدجاج نحو 110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم ما بين 12 إلى 14 جنيها، بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 12 إلى 17 جنيها، بينما تراوح سعر الكتكوت الجيل الثاني ما بين 13إلى 14.5 جنيه في الأسواق اليوم.