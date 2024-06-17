أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-6-2024 في مصر.. «الفراخ البيضاء بكام؟»

سجلت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-6-2024 في مصر، في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، استقرارًا ملحوظًا لمختلف الأنواع، إذ سجل سعر كيلو الدواجن ما بين 88 و89 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-6-2024 بمختلف أنواعها في مصر في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

ووفقًا لآخر التحديثات، فإن أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، تتراوح ما بين 88 و89 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 94 و98 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

وبحسب بورصة الدواجن، فقد استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 72 جنيهًا للكيلو، كما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح بين 95 و96 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 102 و108 جنيهات للكيلو.