وفاة ثامن حالة من حجاج كفر الشيخ أثناء تأدية المناسك بالأراضي المقدسة

أعلنت أسرة الحاجة سامية رجب جاد الله، إحدى حجاج محافظة كفر الشيخ، وفاتها عقب رمي الجمرات خلال مناسك الحج 2024، وهي ثامن حالة وفاة بين حجاج المحافظة بعد رحيل 4 سيدات و3 رجال في الأراضي المقدسة.

ورحلت الحاجة سامية رجب جاد الله، - وهي العقد السادس من العمر -، أثناء مناسك الحج 2024، فيما أبلغ مرافقيها في رحلة الحج، أسرتها بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ بوفاتها، وخيّمت حالة من الحزن على أسرتها لفراقها وعدم قدرتهم على وداعها.

أحد أفراد أسرة الحاجة سامية: كانت مثلاً في الطيبة

وأوضح أحد أفراد أسرة الحاجة سامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من أحد مرافقيها في رحلة الحج، أخبرهم بوفاتها أثناء مناسك الحج 2024، لافتاً إلى أنّ الراحلة كانت مثلاً في الطيبة والاحترام وقريبة إلى قلوب كل من عرفها.

وأوضح أنّه أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الحاجة سامية في الحرم المكي، وقد وُريت الثرى في الأراضي المقدسة، فيما أدت أسرة الفقيدة صلاة الغائب عليها، على أنّ تتلقى أسرتها العزاء بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وفاة 8 حجاج من أبناء كفر الشيخ بالأراضي المقدسة

وجاءت وفاة الحاجة سامية رجب جاد الله، بعد ساعات قليلة من وفاة الحاجة فهيمة محمد نصر، إحدى أبناء قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال الوقوف بجبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج 2024، ووفاة الحاجة سحر حميدان، إحدى أبناء مركز البرلس التي توفيت أثناء الطواف حول الكعبة أمس الأحد، والحاج عبد السلام فتح الله شتا قاسم، إحدى أبناء مركز البرلس، والذي توفي أثناء أدائه طواف الإفاضة، ووفاة الحاجة صفاء مبروك عاشور، إحدى أبناء مركز سيدي سالم، ووفاة الحاج عماد السيد الخواجة، أحد أبناء مركز مطوبس، والحاجة زمزم عبد البر عبد القوي، إحدى أبناء مركز البرلس، والحاج علي أبو جوهر، أحد أبناء مركز الحامول.