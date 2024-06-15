سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مقابل الجنيه.. اعرف سجل كام

أعلن البنك المركزي المصري عبر منصته الإلكترونية، استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 15-6-2024، عند مستوى 12.71 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات التي أعلنها موقع البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك مصر اليوم 12.69 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك القاهرة، نحو 12.67 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

استقرار سعر الصرف في البنوك

وشهدت أسعار صرف العملات حالة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية، خاصة مع تحرير سعر الصرف للدولار وباقي العملات مقابل الجنيه المصري، مع توفير البنوك سيولة لازمة خاصة بعمليات الاستيراد للسلع والبضائع اللازمة للشركات والأفراد، مع تدفق السيولة النقدية للعملة الصعبة وعوائد الاستثمارات الكبيرة.