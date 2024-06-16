سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16-6-2024 في البنوك

استقرار كبير شهده سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، حيث أعلن البنك المركزي عبر منصته الإلكترونية، استقرار سعر الصرف مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-6-2024، بمستوى 12.71 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات التي أعلنها موقع البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 12.69 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 12.67 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

استقرار سعر الصرف في البنوك

ومن الجدير بالذكر، أن أسعار صرف العملات تشهد حالة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية، خاصة مع تحرير سعر الصرف للدولار، وباقي العملات مقابل الجنيه المصري، مع توفير البنوك سيولة لازمة خاصة بعمليات الاستيراد للسلع والبضائع اللازمة للشركات والأفراد، مع تدفق السيولة النقدية للعملة الصعبة وعوائد الاستثمارات الكبيرة.