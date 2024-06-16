سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16-6-2024 في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة السعودية في بنك مصر 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير للريال السعودي في مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، 12.73 جنيه للبيع، و12.70 للشراء جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر فسجل 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية، 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة، سجل 12.73 جنيه للبيع، وللشراء 12.70 جنيه.