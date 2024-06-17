تكليفات مهمة من وزير التعليم لمراقبي امتحانات الثانوية العامة

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التزام الملاحظين بالهدوء في أثناء امتحان الثانوية العامة لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الإجابة، فضلًا عن مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان، والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية في أثناء الامتحان.

توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب

ووجه في بيان، بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

استئناف امتحانات الثانوية العامة بعد عيد الأضحى

وسيستأنف الطلاب الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم السبت 22 يونيو في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).