التعليم تعلن مجموع دخول الثانوية العامة في المحافظات.. عاجل

أعلنت 7 محافظات مجموع درجات دخول الثانوية العامة لعام 2024 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، على أن يتوالى إعلان بقية المحافظات عن التنسيق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي من المقرر أن تنتهي رسميًا يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، حسبما حددها مجلس الوزراء.

اختلف مجموع درجات دخول الثانوية العامة من محافظة لأخرى، ففي محافظة المنيا بلغ 224 درجة، بينما بلغ 233 درجة في محافظة دمياط، حسب ما أُعلن رسميًا من المحافظات.

وبالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، من المقرر أن يُعلن التنسيق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسيشمل تنسيق المدارس الحكومية وفصول الخدمات.

مجموع دخول الثانوية العامة في 7 محافظات

محافظة المنيا

- الحد الأدنى للتنسيق 224 درجة.

- 214 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي الرياضي.

محافظة دمياط

- 233 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية.

- 210 درجات في فصول الخدمات.

محافظة الإسماعيلية

- الحد الأدنى للقبول في أولى ثانوي عام يبدأ من 240 درجة في فصول العام.

- يبدأ من 210 درجات في الفصول الخاصة بالخدمات.

محافظة أسوان

- تنسيق الثانوية العامة 2024 يبدأ من 220 درجة.

محافظة بورسعيد

- مجموع تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام نحو 249 درجة كحد أدنى.

محافظة الأقصر

- 233 درجة في المدارس الحكومية.

محافظة السويس

- 225 كحد أدنى للقبول في أول ثانوي عام بالمدارس الحكومية.

- 200 درجة في المدارس الثانوية الخاصة.