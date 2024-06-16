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عدد أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.. القائمة الكاملة

كتب:

كريم روماني
08:33 م | الأحد 16 يونيو 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، الذي من المقرر أن يُعقد يوم السبت المقبل الموافق 22 من شهر يونيو الجاري، ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات دخول اللجان الامتحانية.

عدد أسئلة امتحان اللغة العربية

عدد أسئلة امتحان اللغة العربية، تتضمن 55 سؤالًا، منهم 51 سؤال اختيار من متعدد، و4 أسئلة مقالية، وتقيس الأسئلة فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وفق وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات وُضعت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وفي سياق متصل، حددت الوزارة عددًا من الضوابط والمحظورات المهمة بشأن اللجان الامتحانية، التي أكدت على الطلاب بضرورة إتباعها جيدًا، وتتمثل في أنه ممنوع دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية بأجهزة إلكترونية، ومحاولة الغش والتخاطب مع الغير تعرض الطالب للمسائلة القانونية.

تسليم كراسة الأسئلة وورق الإجابة يدًا بيد

وشدّدت الوزارة على تسليم كراسة الأسئلة وورق الإجابة يدًا بيد، مشيرة إلى انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع، بالتنسيق مع جميع المحافظات والمديريات التعليمية، موضحة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.