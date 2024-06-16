مدارس بديلة لطلاب الثانوية العامة في محافظة القاهرة.. تضمن لك التعيين بعد التخرج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة مدارس بديلة لطلاب الثانوية العامة في محافظة القاهرة، موضحة أن هذه المدارس تُقدم تعليما متميزا للطلاب إذ تعتمد على التكنولوجيا في العملية التعليمية بجانب توفير تدريبات مكثفة للطلاب أثناء الدراسة.

مدارس بديلة لطلاب الثانوية العامة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مجموعة مدارس بديلة لطلاب الثانوية العامة، وهي كالآتي:

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر

- مدة الدراسة 3 سنوات

- الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتُطبق معايير الجودة العالمية

- توفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية

- توفير فرص تدريب ميداني للطلاب

- تخصص المدرسة هو الذكاء الاصطناعي

- المنهج الدراسي بالمدرسة العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي

شروط التقديم

- أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والسويس.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حال إتاحته.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية

التخصصات

- تخصص المكاترونيكس.

- تخصص الصناعات الكهربائية.

- تخصص الملابس الجاهزة.

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية فضلاً عن الحصول على شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.

- فرص التعيين بشركات الشريك بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الذي المدرسي وتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب لأماكن التدريب.

- توفير وجبة جافة للطالب أثناء اليوم الدراسي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط التقديم

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية.

- مستهدف من الطلاب بنين لقسم الميكانيكا وبنات لقسم الكهرباء.

- مستهدف بنين وبنات لقسم الملابس الجاهزة.

- يُفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- القبول من جميع المحافظات ولا توجد إقامة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حال إتاحته.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

مدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية

سنوات الدراسة

- 3 سنوات

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

- فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

التخصصات

- البرمجة

- قواعد البيانات

- إدارة المشاريع

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية

- العلوم الفنية في مجال التخصص

- التدريب العلمي

شروط التقديم

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية.

- أن يكون لديه معلومات عن التخصص الذي يرغب الالتحاق به.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حال إتاحته.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

مدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية

سنوات الدراسة

- 3 سنوات

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناءة فترة الدراسة.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حال إتاحته.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية

سنوات الدراسة

- 3 سنوات

التخصصات

- فني تكنولوجيا صناعات حيوية.

- فني صناعات وتسجيلات دوائية.

- فني مساعد صيدلي.

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية مكابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- فرص التعيين بمزارع الشريك الصناعي بعد التخرج.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية

- العلوم الفنية في مجال التخصص

- التدريب العملي

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حال إتاحته.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

شروط التقديم

- أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى.

مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية

سنوات الدراسة

- 3 سنوات

التخصصات

- الصناعات المتكاملة لفرش السيارات واليخوت والطائرات

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية

- العلوم الفنية في مجال التخصص

- التدريب العملي

شروط التقديم

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حال إتاحته.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية

سنوات الدراسة

- 3 سنوات

التخصصات

- تكنولوجيا صب وتشكيل الفخار والخزف

- تكنولوجيا النقش والزخرفة على الفخار والخزف

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية

- العلوم الفنية في مجال التخصص

- التدريب العملي