«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا: شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 18 يونيو، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أنحاء الجمهورية، وحار على السواحل الشمالية، ويكون معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس الموافق 19 و 20 يونيو، إذ تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 18 يونيو

وتأتي درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 19 يونيو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.