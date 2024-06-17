وظائف للشباب برواتب وحوافز تصل إلى 8 آلاف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن حاجة إحدى شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية، إلى عدد من الموظفين للعمل لديها في مجموعة من المجالات، مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 8 آلاف جنيه، وذلك للحاصلين على المؤهلات المتوسطة.

الوظائف المطلوبة

تحتاج الشركة موظفين للعمل لديها في المجالات التالية:

- مندوب توصيل وتحصيل.

- مندوب تسليم وتحصيل.

- مسؤول موارد بشرية وشؤون عاملين.

متطلبات الوظيفة

ومن الشروط العاملة لتلك الوظائف:

- مستوي الخبرة: حديث التخرج.

- سنين الخبرة: من سنة إلى ‎3 سنوات خبرة.

- رخصة القيادة: يشترط أن تكون درجة ثالثة بالنسبة لمندوب التوصيل والتحصيل.

- الجنس المطلوب: ذكور لمندوبي التوصيل والتسليم، وإناث للموارد البشرية.

- السن المطلوب: يتراوح بين 24 إلى 28 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات، ومؤهل عالي لمسؤولة الموارد البشرية.

يحصل المقبولون بإحدى هذه الوظائف على رواتب مجزية تتراوح بين 4 آلاف إلى 4500 جنيه، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 4 آلاف جنيه.

التقديم على الوظيفة

ويمكنك التقديم على تلك الوظائف من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من «هنــــــا»، ثم اختيار الوظيفة المطلوبة، وقراءة شروطها جيدًا ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.