وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. راتب شهري يتخطى 150 ألف جنيه

أعلنت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، توافر وظائف خالية للحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، للعمل في وظائف محررين الرسائل الإخبارية، إذ تحرص السفارة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضحت السفارة الأمريكية جميع التفاصيل الخاصة بالوظائف، نستعرضها خلال هذا التقرير، وهي كالتالي:

تفاصيل وظائف محررين الرسائل الإخبارية في السفارة الأمريكية

حددت السفارة الأمريكية آخر موعد للتقديم لوظائف محررين إخباريين، على أن يكون يوم 20 يونيو الجاري، بمرتب يصل إلى 37,896 دولارًا أمريكيًا في العام، بما يعادل مرتب يتخطى 150 ألف جنيه شهريًا.

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون لديه مؤهل عالي.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين في منصب يتطلب مهارات إعداد التقارير والكتابة والتحرير، بما في ذلك عام من العمل المكتبي العام مع خبرة في معالجة النصوص بالكمبيوتر.

- وبالنسبة لمتطلبات التعليم، فيجب أن تكون عامين من الدراسة الجامعية.

- لابد من إتقان اللغة الإنجليزية للمستوى الرابع بطلاقة، بالتحدث والقراءة والكتابة، ويتم اختبار ذلك.

- يجب على المتقدم تحديد مستوى إتقان اللغة الإنجليزية في الطلب ليكون مؤهلاً للوظيفة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول للموقع الرسمي الخاص بالسفارة، واختيار الأيقونة الخاصة بوظائف محررين إخباريين، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به بعدها.