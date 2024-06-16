دعاء أول أيام عيد الأضحى 2024.. «اللهمَّ تقبّل صيامنا وقيامنا»

يوافق اليوم الأحد 16 يونيو، أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يحرص خلاله المسلمون على ترديد الدعاء، إذ يعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يقدمها العبد في أول أيام العيد.

دعاء أول أيام عيد الأضحى 2024

وقال النبي عن أول أيام عيد الأضحى 2024: «إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ»، كما يأتي أول أيام عيد الأضحى في اليوم العاشر من أيام ذي الحجة المفضلّة عند الله أيضا إذ قال عنها «أفضلُ أيامِ الدنيا أيامُ العشْر»ِ ويمكن في هذا اليوم الدعاء بعدد من الأدعية التي وردت بعد الأحاديث منها على سبيل المثال:

«اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ» رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن شداد بن أوس.

«اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي بكر الصديق.

دعاء أول أيام عيد الأضحى

واستمرارا للحديث عن دعاء أول أيام عيد الأضحى 2024 يوجد عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا وهي على سبيل المثال:

«اللهمَّ أعد علينا هذا العيد باليُمن والبركة، اللهمَّ تقبّل صيامنا وقيامنا، وتقبّل من حُجّاج بيتك يا ربّ العالمين، اللهمَّ أعده على الأمّة الإسلامية بالسلام والراحة والأمان، اللهمَّ اجعله فرحاً لكلّ مهمومٍ، وفرجاً لكلّ مكروبٍ، ودواءً لكلّ عليلٍ، اللهمَّ قرِّب فيه الأرحام وارزقنا برّ والدينا وأولادنا يا أكرم الأكرمين»

«اللهمَّ أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التَقوى والمغفرة، أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمدٍ -صلّى الله عليه وسلّم- ذُخراً وشرفاً ومزيداً، أن تصلّي على محمدٍ وآل محمدٍ، وأن تُدخلني في كلّ خيرٍ أدخلت فيه محمداً وآل محمدٍ، وأن تُخرجني من كلّ سوءٍ أخرجت منه محمداً وآل محمدٍ صلواتك عليه وعليهم، اللهمَّ إنّي أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك الصالحون»

«اللهمَّ حبّب إلينا الإيمان، وزيّنه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان»

«اللهمَّ إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وِزري، وتُصلح أمري»

«اللهمَّ هب لنا نسائم تمام الأجر والثواب، اللهمَّ لا تحرمنا من أُمنيةٍ تفرّح قلوبنا، اللهمَّ اجعل أيامنا كلّها أفراح ومسرّات».