دعاء ثاني أيام عيد الأضحى.. «الإفتاء» تحدد عددا من الصيغ المستحبة

دعاء ثاني أيام عيد الأضحى من الأدعية التي يحرص الكثير من المسلمين على ترديدها، إذ يعد الدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها المسلم في جميع الأوقات للتقرب من الله.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها في ثاني أيام عيد الأضحى، منها:

«اللهم إنا نعوذ بك يا الله من فراغ العين والقلب، نعوذ بك من حب الدنيا والتعلق بشيء منها أو الانشغال به عنك يا رب العالمين».

«اللهمَّ زين أيامنا بالتوبة والغفران وأكثر حسناتنا بالميزان وأجزنا جنة ذات أفنان وثبّتنا بالتقوى والايمان يا كريم يا منّان يا واسع الغفران».

«اللهمَّ أبعد عنا البلاء والعناء، وتولّنا برحمتك وارزقنا العافية واحفظنا من كلّ بلاءٍ وأدخلنا الجنة مع الأبرار».

«اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب».

دعاء ثاني يوم عيد الأضحى

واستمرارا للحديث عن دعاء ثاني أيام عيد الأضحى يمكن ترديد «اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا ونياتنا، وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة».

«يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرّحمة، يا صاحب كلّ نجوى، يا منتهى كلّ شكوى، يا كريم الصّفح يا عظيم المنّ يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها».

« اللهمّ أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الحمد لله ربّ العالمين، خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبّر الأرزاق والآجال بالمقادير وحكم، وجمّل الليل بالنجوم في الظُلَمّ، الحمد لله ربّ العالمين، الّذي علا فقهر، ومَلَكَ فقدر، وعفا فغفر، وعلِمَ وستر، وهزَمَ ونصر، وخلق ونشر».