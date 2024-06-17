حكومة الاحتلال الإسرائيلي: علينا التمسك بأهداف الحرب في غزة رغم الثمن القاسي

قال متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن علينا التمسك بأهداف الحرب في غزة رغم الثمن القاسي الذي ندفعه.

وأضاف متحدث حكومة الاحتلال أن حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ بدء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الحرب

وتابع متحدث حكومة الاحتلال أنه لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الحرب لا سيما بعد استقالة بيني جانتس، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.