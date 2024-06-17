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حكومة الاحتلال الإسرائيلي: علينا التمسك بأهداف الحرب في غزة رغم الثمن القاسي

كتب:

نرمين عفيفي
04:22 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن علينا التمسك بأهداف الحرب في غزة رغم الثمن القاسي الذي ندفعه.

وأضاف متحدث حكومة الاحتلال أن حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ بدء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الحرب

وتابع متحدث حكومة الاحتلال أنه لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الحرب لا سيما بعد استقالة بيني جانتس، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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بقلم نرمين عفيفي