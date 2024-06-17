أغرب جموع اللغة العربية المتوقعة في امتحان الثانوية.. من «بؤبؤ» إلى «أخطبوط»

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 لتأدية امتحان اللغة العربية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدًا يوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري، وتعد اللغة العربية واحدة من أصعب المواد بالنسبة للطلاب، وغالبًا ما يتضمن امتحانها أسئلة صعبة وغير متوقعة لكثيرين، ومنها جموع الكلمات والأسماء.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

وتزامنًا مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2024 لتأدية امتحان اللغة العربية بعد أيام قليلة، يمكن الإشارة إلى أغرب جموع اللغة العربية المتوَقعة في الامتحان؛ حتى يتمكن الطلاب من مذاكرتها وحفظها، والإجابة عليها بشكل صحيح في وحصد أعلى الدرجات.

أغرب جموع اللغة العربية

وبحسب توضيح أحمد عباس، مُعلم لغة عربية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن أبرز وأغرب جموع اللغة العربية المتوَقعة في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، هي:

- جمع كلمة طاووس: طواويس.

- جمع كلمة هدهد: هداهد.

- جمع كلمة عقاب: أعقب.

- جمع كلمة غراب: غربان.

- جمع كلمة جراء: جراء.

- جمع كلمة داء: أدواء.

- جمع كلمة مخ: مخاخ وأمخاخ ومخخة.

- جمع كلمة جبين: أجبن وأجبنة وجبن.

- جمع كلمة دنيا: دنى.

- جمع كلمة نواة: نوى.

- جمع كلمة مطرقة: مطارق.

- جمع كلمة دلو: دلاء ودلي.

- جمع كلمة إلى: آلاء.

- جمع كلمة إمبراطور: أباطرة.

- جمع كلمة بؤبؤ: بيابئ.

- جمع كلمة ضباب: أضبة.

- جمع كلمة فيل: فيلة.

- جمع كلمة امرؤ: رجال.

- جمع كلمة امرأة: نساء أو نسوة.

- جمع كلمة أخطبوط: أخاطب.

- جمع كلمة سفرجل: سفارج.

- جمع كلمة عنكبوت: عناكب.

- جمع كلمة فردوس: فراديس.

- جمع كلمة عرقلة: عراقيل.

- جمع كلمة ياقوت: يواقيت.

- جمع كلمة لؤلؤ: لآلئ.

- جمع كلمة كوثر: كواثر.

- جمع كلمة رهط: أرهط وأراهيط.

- جمع كلمة خليل: أخلاء وخلان.

- جمع كلمة خل: أخلال.

- جمع كلمة خلل: خلال.

- جمع كلمة كفء: أكفاء وأكفياء.

- جمع كلمة كفيف: أكِفاء.

- جمع كلمة صاع: أصوع.

- جمع كلمة باطل: أباطيل.

- جمع كلمة نهار: أنهر ونهر.

- جمع كلمة غضنفر: غضافر.

- جمع كلمة قنطار: قناطير.

- جمع كلمة رغيف: رغفان.

- جمع كلمة كروان: كراوين.

- جمع كلمة هواء: أهوية.

- جمع كلمة خازن: خزنة.

- جمع كلمة عقال: عقل.

- جمع كلمة هرة: هرر.

- جمع كلمة سائح: سياح.

- جمع كلمة مضمار: مضامير.

- جمع كلمة بلعوم: بلاعيم.

- جمع كلمة سيد: سادة.