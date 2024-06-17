وزير التعليم يوجه بتوزيع «بابل شيت» على طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن استئناف امتحانات شهادة الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى، والتي تبدأ بمادة اللغة العربية يوم السبت 22 يونيو.

توفير المراوح داخل اللجان

ووجه بضرورة توافر المراوح داخل لجان الامتحانات، حرصا على سلامة الطلاب، ولتخفيف حدة ارتفاع درجات الحرارة، كما شدد أيضا على توزيع البابل شيت قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق، للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

مراجعة أعمال الصيانة

واطمأن وزير والتعليم على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.