تحذير من شبكات «الواي فاي» المجانية بالمطاعم.. «تسرق فلوسك من الفيزا»

الاتصال بالإنترنت في الأماكن العامة أمر ضروري لأسباب كثيرة منها العمل والدراسة عن بعد، والبحث عن المعلومات المهمة المتعلقة بالحياة اليومية واهتمامات الأشخاص، إلى جانب التواصل الاجتماعي مع الآخرين.

ويلجأ الكثير من الأشخاص إلى البحث عن شبكات «واي فاي» مفتوحة، للتواصل مجانًا بالإنترنت، وهو ما توفره بعض المطاعم والكافيهات الكبرى بعد تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف الشخصي، ما يعرضهم أحيانًا إلى عمليات نصب واختراق البيانات وسرقة الأموال من الحسابات البنكية.

تحذير من شبكات «الواي فاي» المجانية بالمطاعم

المهندس أحمد طارق، الخبير التكنولوجي، وأمن المعلومات، حذّر من الاتصال بشبكات «الواي الفاي» المجانية الموجودة في المطاعم والكافيهات، مؤكدًا أنه بمجرد تسجيل الدخول عليها، يتم تحويل المواقع التي تسجل دخولك عليها إلى أخرى تخترق هاتفك وبياناتك، بل وبيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بك «الفيزا» لسحب أموالك.

تستخدم بعض العصابات الإلكترونية أسماء وهمية لمواقع على الإنترنت تجبر المستخدم على الدخول إليها بمجرد تسجيله في شبكة «الواي فاي» المجانية في المطاعم والأماكن العامة، وتعمل تلك المواقع على تحويل المستخدمين إلى منصات رقمية قادرة على اختراق البيانات البنكية المسجلة على الهاتف، حسبما أكد «طارق» في حديثه مع «الوطن».

احذر سرقة بياناتك الشخصية

عملية القرصنة الإلكترونية التي تحدث بواسطة شبكات «الواي فاي»، تستهدف أنواع مختلفة من البيانات مثل الأرقام السرية لحسابات مواقع التواصل، إلى جانب المعلومات الشخصية شديدة الخصوصية، وفقًا للخبير التكنولجي الذي حذّر من الاتصال بالشبكات المفتوحة والمجانية مجهولة المصدر.