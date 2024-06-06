كيف تحمي نفسك من الهجوم السيبراني؟.. احذر الواي فاي

هجوم سيبراني خطير تعرضت له إحدى المستشفيات الطبية في لندن، تسبب في إلغاء العمليات واختبارات الدم، وذلك نتيجة إغلاق الخدمات الرئيسية في الوحدات الصحية وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية «NHS» عن «حادث خطير» هذا الأسبوع، حيث أدى الهجوم الإلكتروني إلى إلغاء العمليات واختبارات الدم في مستشفيات لندن، مشيرة إلى أن شركة Synnovis، وهي شركة تقدم خدمات المختبرات، تعرضت لهجوم فدية أدى إلى إغلاق الخدمات الرئيسية و تسبب في اضطراب واسع النطاق.

نصائح لتجنب الهجوم السيراني

وفي هذا الشأن، قال باتريك بيرجيس، خبير الأمن السيبراني في BCS، المعهد المعتمد لتكنولوجيا المعلومات، إن الهجوم السيبراني يعرف على أنه وصول ضار أو غير مصرح به إلى نظام رقمي، مضيفا أن هذه الهجمات يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة.

ولتجنب تعرض الأشخاص للهجوم السيبراني يجب عليهم تجنب الضغط على أي مرفقات تصل إليهم عبر البريد الإلكتروني، أو فتح أي روابط تصل إليهم من خلال مصادر مجهولة وذلك لأن أغلب هذه الراوبط تحتوي على برمجيات تسيطر على جهازهم.

أهمية النسخ الاحتياطي

من الضروري أن يقوم الشخص بعمل نسخ احتياطي للملفات والصور الخاصة به، تجنبا لأى مشكلة تحدث، فالنسخ الاحتياطى يضمن وجود نسخة أخرى من ملفاته الهامة خارج الجهاز، وأيضا يجب الابتعاد عن نشر المعلومات الشخصية على الشبكات الاجتماعية أو حتى عبر هواتفهم الذكية وأجهزتهم المكتبية.

تجنب الاتصال بأي شبكة واي فاي بأى مكان عام غير موثوق من النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها، لأن هذا من الممكن أن يعرضهم للهجوم السيبراني، لأن البرمجيات التي توجد على هذه الشبكة من الممكن أن تنتقل بين الأجهزة المصابة المتصلة على الشبكة.