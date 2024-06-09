الهواتف وشبكات «الواي فاي» محظورة.. 5 معلومات عن المنطقة الهادئة بالولايات المتحدة

أسلوب حياة يضمن الانعزال عن وسائل التكنولوجيا الحديثة، التي تبدو مزعجة بالنسبة للبعض، فيجدون في هذه البلدة الصغيرة من الولايات المتحدة، مفرا من العالم الخارجي يقصده الراغبون في تجربة فريدة، تجعلهم يستغنون عن هواتفهم، بما يحقق لهم حلم العودة إلى الطبيعة.

كيف تحظر البلدة أشكال التكنولوجيا؟

على مدخل بلدة «جرين بانك» في ولاية فرجينيا الغربية، تجد لافتات تنبهك بأنك أمام المنطقة الهادئة التي تُحظر فيها الهواتف المحمولة وخدمة «الواي فاي»، فهي واحدة من الأماكن القليلة على وجه الأرض التي لا يتصل فيها الناس على مدار ساعات اليوم، حتى أصبحت قبلة للأشخاص الذين سئموا من الحياة المعقدة التي فرضتها التكنولوجيا، وفقاً لمجلة «interesting engineering».

وأوضحت المجلة، أن سبب العزلة الإلكترونية في نطاق هذه البلدة يعود إلى الأقمار الصناعية الضخمة هناك، التي تضم أكبر تلسكوب راديوي قابل للتوجيه في العالم، وهو تلسكوب «روبرت سي بيرد»، الذي يحظر أي إشارة تتداخل معه بما في ذلك إشارات الاتصالات والإنترنت.

معلومات عن بلدة «جرين بانك»

«عالم المدينة الصغيرة»، فيلم وثائقي جرى عرضه لأول مرة في نيويورك هذا الأسبوع، ليرصد شكل الحياة في بلدة «جرين بانك» المعزولة عن أشكال التكنولجيا الحديثة، وبحسب حديث مخرجة العمل كاتي ديلاماجيور لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية، فالفكرة أتتها بعد ولادة طفلها الثاني، حين شعرت بأنها كانت تعتمد كثيرًا على هاتفها المحمول، للبقاء على اتصالٍ مع أصدقائها، الأمر الذي دفعها إلى البحث عما إذا كان هناك مدينة بدون هواتف محمولة، وعندها اكتشفت المنطقة الهادئة في ولاية فيرجينيا الغربية، التي نذكر معلومات عنها على النحو التالي:

1. سكان هذه المدينة البالغ عددهم 250 نسمة، ليسوا مرتبطين بطرق الاتصالات الحديثة، لكن ما يربطهم حقا هو السعي وراء المعرفة العلمية.

2. تقع التلسكوبات المشتتة للإرسال الهاتفي في وادٍ يبلغ طوله 4 أميال، وتحيط به جبال يبلغ ارتفاعها 4800 قدم، ما يشكل حاجزًا طبيعيًا يحجب ضجيج العالم.

3. تشغيل أي معدات كهربائية تسبب تداخلاً مع التلسكوبات أمرًا غير قانوني، وتقع على من يقوم بذلك غرامة حكومية، تبلغ عادةً نحو 50 دولارًا عن كل انتهاك.

4. تغلف المتاجر هناك واجهاتها الخارجية بطلاء من الرصاص، حتى يُسمح لها باستخدام الماسحات الضوئية اللاسلكية، التي تحميها من شبكة الواي فاي.

5. تدعم البلدة أسلوب الحياة البدائي قبل ظهور الاختراعات الحديثة، فتحظر استخدام تكييف الهواء وأفران الميكروويف، والسيارات المدعومة بنظام قيادة ذاتية.