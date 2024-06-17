الفيوم تودع 7 حجاج توفوا أثناء أداء المناسك في الأراضي المقدسة

ودعت محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، 7 حجاج بينهم 5 رجال وسيدتين، أثناء أداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة، بينهم من مات أثناء الوقوف على جبل عرفات أو أثناء طواف الإفاضة.

واختلفت ردود أفعال أسر المتوفين أثناء تأدية مناسك الحج في الأراضي المقدسة، بين حزن على فراقهم وعدم القدرة على وداعهم، وبين الفرحة بحُسن الخاتمة، واستجابة الله لدعائهم بالوفاة أثناء الحج والدفن في مقابر البقيع.

حاج يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء مناسك الحج

كان من بين الحجاج المتوفين بالأراضي المقدسة، فارس عبد العال عطية، أحد أبناء قرية الغرق بمركز إطسا، والذي توفي أثناء أداء المناسك وجرى دفنه في البقيع، تنفيذا لوصيته لأبنائه.

محسن يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء طواف الإفاضة

كما توفي محسن ثابت أحد أبناء مركز إطسا، أثناء طواف الإفاضة، عقب انتهاءه من أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بعرفات، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة مرتديًا ملابس الإحرام في صحن الكعبة، فيما أبلغ مرافقوه أسرته بوفاته، ودفنه في البقيع.

وأوضح إسلام عبد الله أحد أقارب الحاج المتوفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ العزاء الوحيد لأسرته، إنّه مات محرمًا مُلبيًا في طواف الإفاضة يوم عيد الأضحى.

حاج يلحق بابنة عمه أثناء أداء الحج

كما تلقت أسرة حسين مفرح الصائم سرحان، في منتصف العقد الخامس من العمر، نبأ وفاته يوم عيد الأضحى المبارك، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء الطواف حول الكعبة، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في مكة المكرمة، والتي أكدت وفاته.

ولحق الحاج حسين مفرح، بابنة عمه مها علي التي توفيت قبله بساعات قليلة أثناء الوقوف بعرفات.

وفاة حاج أثناء الطواف حول الكعبة

وتوفي الحاج طه جلال أحد أبناء مركز طامية، أثناء طواف الإفاضة بعد الانتهاء من رمي الجمرات، ليرحل محرمًا ملبيًا عقب أداء مناسك الحج، فيما أنهى مرافقوه الإجراءات المتعلقة بدفنه في البقيع.

وفاة مدرس على جبل عرفات

كما لفظ عثمان سليمان الجبة، أحد أبناء قرية فيديمين بمركز سنورس، أنفاسه الأخيرة أثناء الوقوف على جبل عرفات، ليرحل محرمًا ملبيًا متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وسط دعوات الأهالي له، وتأكيدهم بإنّه يستحق حسن الخاتمة لدماثة خلقه.

وفاة سيدة أثناء الوقوف بعرفة

كما توفيت سامية صديق الشيمي من قرية الشيمي بمركز يوسف الصديق، أثناء الوقوف بعرفة، ليستجيب الله لدعائها بأن تموت أثناء أداء فريضة الحج، وتدفن في البقيع.

وفاة سيدة من الفيوم على جبل عرفات

وكانت مها علي محمد عثمان، من قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق، هي أول حالة وفاة من حجاج محافظة الفيوم على جبل عرفات.

يأتي ذلك بعدما ظلت طوال سنوات تجمع أموالًا من عملها كعاملة خدمات في إحدى المدارس، لتحقيق حلمها بأداء فريضة الحج.