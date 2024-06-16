حسن الخاتمة.. كفر الشيخ والفيوم تودعان 4 سيدات توفين في عرفات

بمشاعر امتزجت بالألم على فراقهن والسعادة لحسن ختامهن، ودّع أهالي محافظتي كفر الشيخ والفيوم 4 سيدات فارقن الحياة في رحلة الحج هذا العام، تاركين وراءهن ذكريات طيبة ودعوات خالصة لقبول حجهن بعد أن تحققت أمانيهن بأداء الفريضة، حيث أتت لحظات الوداع الأخير من أطهر بقاع الأرض.

الحاجة فهيمة وافتها المنية على جبل عرفات

في مشهد امتزج بمشاعر الحزن والرضا بحسن الخاتمة، ودعت قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، الحاجة فهيمة محمد نصر، التي وافتها المنية على جبل عرفات، أطهر بقاع الأرض، خلال أداء مناسك الحج لهذا العام.

وكانت الحاجة فهيمة، في عقدها السابع، قد رافقت زوجها، محمد حسن السيد عبدالخالق، في رحلة الحج التي طالما حلمت بها طوال عمرها، وبينما كانت تقف على جبل عرفات، ترددت أدعية التوبة والاستغفار على لسانها، شعرت بوعكة صحية مفاجئة، سرعان ما تم نقلها على إثرها إلى مستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة، إلا أن القدر كان أسرع وفارقت الحياة.

الحاجة سامية

لم تكن الحاجة فهيمة وحدها من حجاج مصر من رحلوا خلال رحلة الحج لهذا العام، إذ خيمت حالة من الحزن في محافظة الفيوم أيضًا بعد وفاة الحاجة سامية صديق الشيمي، التي وافتها المنية هي الأخرى على جبل عرفات.

وكانت الحاجة سامية، كما وصفها أحد أقاربها، أحمد الشيمي، في حديثه لـ«الوطن» تعيش حلم أداء فريضة الحج طوال حياتها، وتجمع الأموال لتحقيق ذلك الحلم. وعندما أتيحت لها الفرصة للسفر هذا العام، كانت الفرحة لا تسعها.

وبعد أن حققت حلمها، ووقفت على جبل عرفات، لبت نداء ربها تاركة وراءها أسرتها بمشاعر الحزن على فراقها والسعادة لحسن ختامها، ودفنت في أطهر بقاع الأرض وفقًا لـ«الشيمي».

الحاجة سحر فارقت الحياة بملابس الإحرام

أما محافظة كفر الشيخ، فقد ودعت حاجة أخرى وهي سحر حميدان، إحدى حجاج المحافظة، بعد أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات، وكانت الحاجة سحر قد بدأت طوافها حول الكعبة لاستكمال مناسك الحج، عندما شعرت بتعب مفاجئ، وفارقت الحياة بملابس الإحرام ودفنت في البقيع.

عبّر شقيقها أبو اليزيد حميدان، عن حزنه لفراقها، من خلال منشور على فيسبوك، يحمل صورتهما معًا في أثناء أداء مناسك الحج، ودون عليها قائلًا: «أختي ماتت على إيدي وهي بتحج».

الحاجة صفاء

ودع أهالي مركز سيدي سالم بكفر الشيخ الحاجة صفاء مبروك في العقد السابع من عمرها، وكشفت أسرتها لـ«الوطن» أن السيدة المشهود لها بالطيبة تمنت أن تلقى ربها وهي تؤدي مناسك فريضة الحج، وقد نالت ذلك قبل أن تتلقى الأسرة نبأ الوفاة من مرافقيها في رحلة أداء فريضة الحج.