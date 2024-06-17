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توزيع 827 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
06:04 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ

الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 827 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّه تم توزيع 827 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، لضمان تلبية جميع احتياجات الأسر الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيرةً إلى استمرار توزيع المزيد من كراتين المواد الغذائية على الفئات المستهدفة.

تقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة

كما أشادت بالجهود المتميزة للجهات المعنية ولمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائماً في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

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