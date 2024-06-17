خبير يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. السر في الدولار

شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية تراجعًا طفيفًا بفضل استقرار الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أثر بدوره على سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، التي شهدت تراجعات ملحوظة منذ الصباح حتى ختام التعاملات المسائية.

هبوط سعر الذهب بقيمة 5 جنيهات

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول المجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بشكل طفيف، مع تراجع سعر الأوقية بالبورصات العالمية، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وهبطت أسعار المعدن الأصفر بقيمة 5 جنيهات، في بداية تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح «إمبابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3135 جنيهًا، بينما تراجع سعر الأوقية بقيمة 14 دولارًا دفعه واحدة، مسجلا 2320 دولارًا، فيما واجه الذهب ضغوط بعد نشر بيانات احتياطية للذهب من بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الصيني توقف عن شراء الذهب في شهر مايو، حتى كسر سلسلة مشتريات ممتدة منذ 18 شهرًا.

وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3583 جنيهًا، فيما سجل الجرام عيار 18 نحو 2687 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 2090 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25080 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 1.5%، بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.