ما أسباب تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية؟.. خبير يجيب

مع استقرار سعر الدولار في البورصات العالمية، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط استمرار السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي، خاصة مع زيادة توقعات بخفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

«آي صاغة»: الفيدرالي الأمريكي يسيطر بسياسة نقدية متشددة

من جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأسواق العالمية لا يزال يسيطر عليها تمسك الفيدرالي الأمريكي، خاصة بالسياسة النقدية المتشددة، مع احتمالية خفض واحد فقط لأسعار الفائدة في العام الجاري، مشيرا إلى أنه بالنسبة لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي، فقد أعرب مسؤولو البنك عن ترددهم في الإشارة للتخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة بسبب التضخم المستمر.

وأضاف «إمبابي»، في بيان صحفي، أنه قدم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الخميس، ويُعد مقياس السوق لنمو الأسعار «من المنبع»، دليلًا واضحًا على انخفاض التضخم، ما يشير إلى احتمال أكبر بأن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على المدى القريب، ما يعزز من مكاسب الذهب، فيما تجاهل جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، أهمية بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي أظهرت تباطؤ التضخم الرئيسي والأساسي خلال شهر مايو، مؤيدًا ترقب البنك للبيانات المستقبلية.

جدير بالذكر أن الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار الفائدة في نطاق 5.25% -5.50%، بعد اجتماع السياسة الأربعاء الماضي، حيث أشار ملخص التوقعات الاقتصادية لأن صناع السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرة واحدة في عام 2024، بمقابل توقع 3 تخفيضات بأسعار الفائدة في توقعات مارس، وانخفاضًا من تخفيضين في أسعار الفائدة كان متوقعًا بنطاق واسع.