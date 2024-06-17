أول ظهور بعد وفاة والدته.. محمود الليثي يبكي بالدموع في الحج

أدى الفنان الشعبي محمود الليثي فريضة الحج، وبث مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه إنه نذر أداء المناسك بعد وفاة والدته.

ويعتبر هذا الفيديو أول ظهور للفنان بعد وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا نهاية مايو الماضي.

ولم يستطيع محمود الليثي السيطرة على دموعه خلال البث المباشر، قائلا: «أنا ندرت ندر لأمي لما ماتت، وأتمنيت من ربنا أني أروح أعمل حج ورب العالمين حققها لي، وربنا عمره ما خذلني في حاجة أنا طلبتها، حالتي النفسية صعبة جدا وربنا يصبرني، أصعب ألم في الدنيا هو ألم فراق الأم.. وأي حد أمه عايشة ميعملش حاجة غير أنه يخدم تراب رجليها».

محمود الليثي بعد وفاة والدته: حالتي النفسية صعبة

واعتذر محمود الليثي لجمهوره عن ظهوره في حالة انهيار شديد خلال البث المباشر، قائلا إنه لا يتمنى أن يروه في هذه الحالة، موضحًا: «بشكر كل حبايبي وأخواتي اللي واسوني في وفاء وعزاء أمي، كلكم فوق راسي لحد يوم الدين.. بعتذر للناس اللي مقدرتش أروح لهم شغلهم بعد وفاة أمي لأن كانت حالتي النفسية صعبة، ولو حد زعلان مني في أي حاجة حقكوا عليا متزعلوش مني».