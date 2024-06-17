عيد أضحى مميز في الغردقة.. «فلاي بورد» ومهرجانات على الشواطئ

أشعل مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاي بورد شواطئ الغردقة في احتفالات عيد الأضحى المبارك، إذ جذبت هذه العروض الآلاف على الشواطئ في ثاني أيام العيد بمشاركة آلاف السياح الأجانب، من مختلف الجنسيات الأوروبية والمصريين من نزلاء الفنادق.

عيد الأضحى في الغردقة

وشملت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ارتداء جلباب العيد، وتوزيع الهدايا على النزلاء، وتنفيذ برامج وفقرات متنوعة ومهرجانات على الشواطئ، وتبادل التهاني.

احتفالات عيد الأضحى في الغردقة

في السياق، قال محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن فنادق الغردقة حرصت على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالرجل الطائر من خلال لعبة الفلاي بورد، حاملًا مجسم لخروف العيد وسط أجواء فرحة المصريين.

ولفت «عيد» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع الصيف الجاري تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد معدلات حركة السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الأضحى.

الفلاي بورد في الغردقة

ومن جانبه قال لاعب الفلاي بورد، إنه فكر في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بطريقة مختلفة، حاملًا مجسم لخروف العيد، وفاجأ المصريين بذلك.

وأوضح أن ذلك لاقى قبولاً وإعجاباً من السياح المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات في أجواء مبهجة. حرص العديد منهم على التقاط الصور التذكارية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة.