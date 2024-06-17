سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية.. «عيار 21 بكام؟»

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين خلال نهاية التعاملات المسائية، مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، 3135 جنيها للجرام للشراء، وهو النوع الأكثر انتشارا وشيوعا في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

توضح «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير المُعلن من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3583 جنيها للشراء، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة، فيما سجل سعر الجرام للبيع مبلغ الـ3570 جنيها للجرام، بدون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، مبلغ 3135 جنيها للشراء، فيما سجَّل سعر الجرام للبيع مبلغ الـ3125 جنيها للبيع بدون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل حاليا مبلغ الـ 2687 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب الآن في نهاية التعاملات فقد سجل مبلغ الـ25080 جنيها للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.