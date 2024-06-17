لو مرتبك خلص في العيد.. كيف تحصل على راتب جديد من البنك؟

يواجه الكثير من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشكلة نفاد رواتبهم الشهرية بسبب الالتزامات المتراكمة، التي تدفعهم إلى إنفاق كل ما يملكون من المال، ومع ذلك، يظل الأمل في بدء صرف الرواتب الجديدة، مما يدفعهم للبحث عن حلول تساعدهم على تجاوز هذه الأزمة.

وفي هذا السياق، تشرح «الوطن» طرق الحصول على راتبك من بنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك CIB، مع التركيز على سحب الرواتب مقدمًا.

سحب الراتب مقدمًا من الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري خدمة سحب الراتب مقدمًا لعملائه الذين يتم تحويل رواتبهم على البنك بانتظام، من خلال فتح حد ائتماني على البطاقات بحد أقصى 20 ألف جنيه، دون الحاجة إلى فتح حساب جاري، مما يساعد في تلبية احتياجات العميل في الفترة القصيرة.

ويتيح البنك أيضًا سحب ما يصل إلى 80% من راتب الموظف مقدمًا، دون رسوم إدارية أو اشتراكات، مما يتيح للعميل استخدام الأموال نقدًا أو عبر بطاقات المشتريات.

سحب الراتب مقدمًا من بنك مصر

بالنسبة لبنك مصر، يمكن للعملاء تقديم طلب لسحب الراتب مقدمًا بحد أقصى 20 ألف جنيه، حيث يتم سداد المبلغ عند تحويل الراتب على بطاقات المرتبات، وتتطلب الخدمة صورة من الرقم القومي وإيصالًا بالمرافق، إلى جانب كشف حساب لبطاقة الراتب خلال ثلاثة أشهر أو مفردات الراتب، يكون معتمدًا من جهة العمل.

سحب الراتب مقدمًا من بنك CIB

يمنح بنك CIB عملائه حد ائتماني يصل إلى 90% من الراتب الشهري، بحد أقصى 150 ألف جنيه، حيث يمكن للعميل سحب الأموال مباشرة من الصراف الآلي دون رسوم إلغاء أو سداد، ويتم حساب العائد على الرصيد القائم غير المسدد فقط، بسعر تنافسي يتراوح بين 18.5% و23%.

للحصول على الخدمة، يجب على العميل تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية ونموذج طلب سحب على المكشوف مع ضمان الراتب، عبر زيارة أقرب فرع من فروع البنك.